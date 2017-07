SC Heerenveen wint in Lemmer van FC Nordsjaelland

Sportclub Heerenveen heeft zaterdag in Lemmer ook de derde wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. Bij VV Lemmer werd met 3-2 gewonnen van de Deense voetbalclub FC Nordsjaelland. De Denen namen in de eerste helft wel de leiding door een goal van Jensen, maar Michel Vlap maakte nog voor de rust de gelijkmaker uit een strafschop: 1-1.

Twee minuten na rust zette Henk Veerman Heerenveen op voorsprong en diezelfde Veerman scoorde later ook 3-1 uit een penalty. Vlak voor het eindsignaal deed Mikkelsen nog iets terug voor Nordsjaelland: 3-2.