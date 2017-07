Politie zoekt jongetje (4) op blote voeten in wijk Nijlân

De Leeuwarder politie is zaterdagavond meer dan een uur aan het zoeken geweest naar een 4-jarig jongetje. Het jongetje is op blote voeten en in een blauwe pyjama gezien in het winkelcentrum van de Leeuwarder wijk Nijlân. Omstanders hebben de politie gewaarschuwd en die is anderhalf aan het zoeken geweest.

Er is ook een Burgernetoproep uitgegaan. Daardoor zijn verschillende burgers aan het zoeken geweest. Het jongetje heeft omstanders verteld dat hij in een flat op 'nummer 3c' woont. De politie gaat daarom ook flatwoningen met dat nummer langs.