Vinkega wil originele kerktoren terug

Inwoners van Vinkega kunnen dit weekeinde met eigen ogen zien hoe het op dit moment gaat met de restauratie van hun kerk. Het pand uit 1899 is met het geld van 80 huishoudingen uit het dorp gekocht en wordt op dit moment opgeknapt. De binnenkant is al voor een groot gedeelde af. Komende herfst wordt begonnen met de restauratie van de buitenkant

Tot nu toe heeft de kerk alleen maar een nieuwe vloer gekregen, er is verwarming aangelegd en alles is geverfd. De volledige klus kost 170.000 euro. Hiervan is 156.000 euro binnen, de rest moet nog komen. Maar volgens voorzitter Nico Huppers is dat geen reden voor zorg. De stichting denkt zelfs al verder, en wil de oude spitse toren terugbrengen, die in 1969 vanwege bouwveiligheid vervangen werd door een veel lager sealdak.