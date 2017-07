Oranje vrouwen winnen 'generale' voor EK met 5-0 van Wales

De Oranje vrouwen hebben de laatste test voor het EK in eigen land zaterdag overtuigend doorstaan, door in Rotterdam met 5-0 van Wales te winnen. De Oranje vrouwen openden het EK komende week in Utrecht tegen Noorwegen. Bondscoach Sarina Wiegman stuurde in het stadion van Sparta haar sterkste opstelling het veld in, met Sherida Spitse uit Sneek op spits. Keepster Loes Geurts uit Hichtum zat op de bank. De bondscoach geeft op dit moment de voorkeur aan Sari van Veenendaal op die positie.

Voor vijfduizend toeschouwers had Oranje weinig moeite met het zwakke Wales, al hadden de vrouwen nog wel vaker kunnen scoren.