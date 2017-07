Sexbierum-Pietersbierum wint Jong Nederlandpartij in Wier

Het partuur van Sexbierum-Pietersbierum heeft zaterdag het Nederlandse Kampioenschap voor Junioren gewonnen. In de finale waren Durk Ennema, Pieter van der Schoot en Joran Gerbranda veel sterker dan Franeker. Het lukte Djurre Seerden, Allard Hoekstra en Marco de Groot niet om een eerst te pakken tegen Sexbierum-Pietersbierum. Over de hele dag kreeg Sexbierum-Pietersbierum maar twee eersten tegen.

De derde prijs ging naar Easterein. Bote Jellema, Rémon Tie Bouma en Doede Rients Okkema verloren in de halve finale met 5-3, 6-4 van Franeker. Het was voor Sexbierum-Pietersbierum de derde keer in de geschiedenis dat het dorp de Noord-Nederlandpartij won. Dat gebeurde eerder in 1977 en 1979. Een van de prijswinnaars van toen was Johannes Brandsma.