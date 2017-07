Open dag SC Cambuur trekt 2500 supporters

De open dag van Sportclub Cambuur is zaterdag goed verlopen. Over de hele dag kwamen zo'n 2500 supporters naar het Cambuur-stadion. Daar was vooral veel drukte bij de stands met de nieuwe Cambuur-shirts. Daar werden goede zaken gedaan.

De open dag is normaliter een week voor het begin van de competitie, maar omdat het dan nog bouwvak-vakantie is, is nu gekozen voor een eerdere datum. Die keuze pakte goed uit. Cambuur begint de competitie op vrijdag 18 augustus met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.

De #Cambuur Open Dag is in volle gang en het is nu al heel gezellig en heel druk! Tot 18 uur tal van activiteiten in en om het stadion. pic.twitter.com/mh0frgql63 — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) July 8, 2017