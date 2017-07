Stefan van der Pal wint Frysman triathlon

Stefan van der Pal uit Leeuwarden heeft zaterdag de derde editie van de Frysman-triathlon gewonnen. Hij kwam op het Reaklif bij Warns als eerste uit het water na 3,8 kilometer zwemmen en had ook de leiding na 180 kilometer fietsen, maar het verschil met Jacob Veenstra uit Surhuizum slonk. Tijdens de marathon liep het verschil weer op tot 3 minuten, om tijdens het laatste rondje weer een stuk kleiner te worden.

De eindtijd van Stefan van der Pal was 8.56.03. De eindtijd van Jacob Veenstra was 8.57.02. Voor Stefan van der Pal was het een parkoersrecord, maar ook een persoonlijk record.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Geke Venema uit Oosterlittens. Haar eindtijd was 10.31.13 en is een parkoersrecord.