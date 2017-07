Open dag bij aquaduct Harlingen trekt duizenden mensen

Veel 'ouwe seunen' en andere belangstellenden pakten zaterdag de kans om even in de bouwput te kijken van het nieuwe aquaduct in de N31. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Het werd in de loop van de middag zelfs zo druk dat de bezoekers even moesten wachten, voordat ze bouwput konden bekijken. Een deel van het podium voor de open dag begon door te zakken en werd daarom om veiligheidsredenen weer afgesloten voor het publiek. Niet iedereen beklom trouwens dat podium. Voor sommige bezoekers was de steile trap naar de bouwput een te groot obstakel.

Het Harlinger aquaduct in de N31 is voor de uitvoerder een uitdagende klus, maar het werk ligt op schema. Volgens verwachting kan het verkeer over een paar maanden door het Harlinger aquaduct rijden.