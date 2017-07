Sherida Spitse in basis Oranje Leeuwinnen tegen Wales

Voetbalster Sherida Spitse uit Sneek start zaterdagmiddag in Rotterdam in de basis in de laatste oefenwedstrijd van de Oranje Leeuwinnen. De vrouwen oefenen voor het EK dat volgende week zondag in Nederland begint. De tegenstander van zaterdag is Wales.

Evenals bij de mannen is de laatste oefenwedstrijd de officiële 'uitzwaaiwedstrijd' van het team. Keepster Loes Geurts uit Hichtum begon op de bank, omdat Sari van Veenendaal hersteld is van een liesblessure en haar vaste plek onder de lat weer inneemt.