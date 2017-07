Welke Friese vrouw verdient een mooi portret?

Ze zijn op zoek binne naar acht bijzondere vrouwen uit Fryslân. Het gaat niet persé om vrouwen met een gouden medaille of een jarenlang burgemeesterschap. Nee, het gaat ze om de bijzondere verhalen van 'gewone' vrouwen die de 'mienskip' dragem em deze verja;em vastleggen. Dat is in het kort wat programmamakker Marleen Godlieb en beeldend kunstenaar Natasja Bennink van plan zijn met hun Culturele Hoofdstadproject 'Froulju fan Fryslân'. Marleen Godlieb geeft een toelichting.

Waarom zoeken jullie specifiek vrouwen?

"Als je door Fryslân loopt kom je heel veel standbeelden tegen. Dat zijn vaak standbeelden van mannen, dat valt echt op. Het lijkt Natasja en mij mooi om portretten te maken van bijzondere vrouwen in Fryslân, de verborgen krachten. Die willen we waardering geven voor hun inspanningen en werk."

Is dat niet een beetje feministisch?

"Nee, dat vinden wij niet. Wij zijn misschien wel feministen, maar we zijn geen vrouwen die de mannen aan de kant willen zetten. Het gaat ook niet om een keihard statement of zo. Veel mensen zeggen dat mannen en vrouwen gelijk zijn. In theorie is dat misschien ook zo, maar, wees eerlijk, in praktijk is dat niet zo. Mannen doen blijkbaar vaker dingen die in het oog springen of ze schreeuwen gewoon harder. Het zit misschien ook wel niet in de aard van vrouwen om zichzelf te profileren. Onbewesut is dat verschil tussen mannen en vrouwen er wel degelijk. Het gaat ons niet om discriminatie, maar we willen op een mooie manier tegenwicht bieden tegen al die standbeelden van mannen."

Het gaat dus om acht vrouwen. Wie hebben jullie op het oog?

"Dat mogen de Friezen helemaal zelf bepalen. Vanaf november kunnen de mensen zelf vrouwen nomineren die een mooi verhaal hebben. We hopen natuurlijk op veel bijzondere anekdotes. Het zou mooi zijn om zeer uiteenlopende vrouwen te verzamelen. Jong en oud, Friezin en vluchteling, huismoeder en carrierevrouw. Wij laten ons heel graag verrassen."

En dan?

"Als programmamakker zak ik acht mooie portretten maken over en met deze vrouwen. Natuurlijk laten wij ook de mensen aan het woord die hen hebben opgegeven. Het is de bedoeling dat . Bedoeling is dat Omrop Fryslân de filmpjes gaat uitzenden. Natasja Bennink zal van alle vrouwen een bronzen borstbeeld maken. Die komen eerst een poos in Heerenveen te staan en komen daarna naar Leeuwarden. Het plan is dat deze beelden uitendelijk een vast plekje in Leeuwarden krijgen."

Wie is volgens uzelf nu een sterke Friese vrouw?

"Haha, Natasja natuurlijk! Ze werkt keihard en dat vind ik super om te zien."