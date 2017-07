Politie houdt vaker verkeerscontrole met onopvallende camper

De politie zal de komende maanden vaker met een onopvallende camper verkeerscontroles houden op de A7, onder andere bij Joure. Vanuit de camper kan de politie goed zien of automobilisten onder het rijden met hun telefoon bezig zijn. Dat is een belangrijke oorzaak van ongelukken op de A7.

In februari hield de politie een driedaagse controle waarbij een camper werd gebruikt. Toen werden bijna 250 boetes uitgedeeld. Ruim tweeduizend Friezen hebben in het kader van de actie A7 Attent via Facebook toegezegd dat ze niet hun telefoon gebruiken als ze achter het stuur zitten.

Rijkswaterstaat en de politie hebben die actie bedacht om mensen er bewust van te maken dat het gevaarlijk is om je telefoon te gebruiken terwijl je rijdt.