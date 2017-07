Dokter John Deen vindt het niet erg dat tv-serie stopt

"Eén van de gevolgen van de televisieserie is dat wij zomers weggaan hier, dan wordt het te druk". John Deen krijgt nog geregeld mensen aan de deur die hij een keer heeft behandeld toen hij nog dokter op Vlieland was. De populaire serie 'Dokter Deen' heeft dit aantal zo groot gemaakt dat hij het eiland 's zomers ontvlucht en de rust van Noorwegen zoekt. Daarom vindt hij het niet erg dat Omroep Max na vier seizoenen stopt met de serie.

Goed gevoel

John Deen was 13 jaar lang de enige huisarts op Vlieland en dat betekende dat hij ook automatisch veearts en soms zelfs tandarts was. Hij schreef columns in het plaatselijke krantje van Vlieland over zijn avonturen in die functies. Regisseur Edwin de Vries gebruikte ze als basis voor de tv-serie, maar pas nadat Deen akkoord was. "Ik had drie voorwaarden. Dat het volledige huisartenvak aan bod kwam, dat geen enkele persoon herkenbaar was en dat er zoveel mogelijk op Vlieland gedraaid werd". Dat gebeurde en Deen kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de serie.

De huishouding Deen verhuisde 25 jaar geleden van het Zeeuwse Goes naar Vlieland. "Je komt in een wereld die je als stads-huisarts niet gewend bent. Mijn eerste patiënt was een hond. Ik heb de dierenarts op Terschelling gebeld wat ik moest doen".

Tweede huisarts

Maar hij liep er ook tegenaan dat hij de enige huisarts was. Even naar een verjaardag op de vaste wal kon niet zomaar, daar moest ver van tevoren een vervanger voor worden geregeld. "Ik was de enige gevangene van het eiland". Bovendien vond hij het onverantwoord, ook omdat het 's zomers steeds drukker werd op het eiland. Hij heeft zich sterk gemaakt voor het verder ontwikkelen van de ambulancedienst en streed voor een tweede huisarts op het eiland. In 2001 schreef hij een brief naar de minister, maar pas jaren later, toen hij zelf ophield en er een opvolger voor hem moest komen, kwam er plaats voor een tweede dokter.

Euthanasie

Dokter op een klein eiland betekent dat hij tussen zijn patiënten woont en dus dat die patiënten ook zijn vrienden zijn. Dat maakt het soms lastig, omdat je niet alleen als arts betrokken bent, maar ook as vriend. "Met name speelt dat bij euthanasiesituaties, dat je dat steeds verder uitstelt want je wilt mensen niet missen". Daarom heeft hij geregeld dat een euthanasieverklaring altijd bij meerdere mensen ligt, bij familie, de arts en ook bij buren. Zodat zij de dokter altijd op de vingers kunnen tikken, om hem te herinneren aan wat is toegezegd.

Jappenkamp

Reuma en slechte ogen dwongen dokter Deen in 2005 te stoppen met zijn vak. Na jaren hard werken kwam zijn niet verwerkte verleden boven. John Deen is geboren op Sumatra en zat een deel van zijn jeugd in jappenkampen. "Een ellendige jeugd heeft ook een hele grote kracht in zich, de kracht van de ervaring, wat ga je daar mee doen". Het maakte hem de man, de dokter, die hij is. John Deen is nu 75 jaar en geniet met zijn vrouw van het leven op Vlieland.

Een uitgebreid gesprek met oud-dokter John Deen is de eerste aflevering van de zomerserie 'Ferhalen fan it Waad', alle zondagen in Buro de Vries