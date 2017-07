Aak van Moddergat na tien jaar op het droge getakeld

De Aak van Moddergat, de WL19, ligt na tien jaar weer op het droge. In Dokkumer Nieuwe is het 20 000 kilo zware schip uit het water getakeld en op statieven gezet. De laatste tien jaar hebben vrijwilligers de bovenkant van het schip opgeknapt. De komende maanden worden de onderkant en het dek waterdicht gemaakt.

De aak is in 1871 gebouwd als platbodem vissersschip. De WL19 is bij de vissersramp van Paesens-Moddergat in 1883 vastgelopen en stukgeslagen. Later zijn er wrakstukken van het schip gevonden bij de kust van Groningen. De bouwtekening van de aak bleef bewaard en daardoor konden de vrijwilligers van museum It Fískershúske in Moddergat het schip opnieuw bouwen.