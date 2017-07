Veel publiek bij start derde Frysman-triathlon

De derde editie van de Frysman-triathlon is zaterdagochtend onder grote publieke belangstelling van start gegaan bij het Reaklif. De Frysman is een volledige triathlon, dus 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon van 42,2 kilometer hardlopen.

Er zijn dit jaar zo'n 150 deelnemers, meer dan het dubbele in vergelijking met vorig jaar, en de triathlon is daarmee volgeboekt. De routes lopen door Gaasterlân en door de omgeving van Warns. Het startschot werd gelost door Sterke Man Wout Zijlstra.

Trots

De organisatie is blij met de grote belangstelling voor het evenement. "De start was om 07.00 uur en dat is voor de meeste mensen niet een tijd om aan de rand van het IJsselmeer te staan, maar het was hartstikke druk. Wij zijn al erg trots op wat er op afgekomen is", zegt voorzitter Tsjeard Hofstra van de organisatie.

Para-atleet

Dit jaar doet er voor het eerst een para-atleet mee aan de Frysman. Het gaat om de Drachtster Gerrit Dijkstra. Ook de winnaars van de vorige editie, Stefan van der Pal bij de mannen en Geke Venema bij de vrouwen, doen deze keer weer mee.

Internationaal

Het deelnemersveld telt bovendien bijna dertig atleten uit de internationale triathlonwereld, onder andere uit België, Duitsland, Slovenië en Zweden.