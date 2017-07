Miljoenen extra voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het Rijk trekt 40 miljoen euro extra uit voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het hele land. Dat heeft staatssecretaris Van Dam toegezegd. Natuurorganisaties zijn blij met het nieuws. De twee keer 20 miljoen euro kunnen in 2019 en 2020 worden ingezet na een nieuwe indeling van het budget van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Daardoor is er niet alleen geld voor meer en effectiever weidevogelbehear, maar ook voor het aanleggen van bijvoorbeeld houtwallen en hagen.