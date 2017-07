Politici met trekker en wagen op excursie naar vogelakkers

Agrarisch natuurbeheer wordt vaak geassocieerd met melkveebedrijven. Dat beeld is niet volledig, want sinds twee jaar leggen steeds meer akkerbouwers in het noorden van Fryslân vogelakkers aan. Dat gebeurt onder andere in de omgeving van Ee en Engwierum.

Om te laten zien wat vogelakkers precies zijn, gaf Agrarisch Collectief Waadrâne vrijdagavond een rondleiding aan Friese politici en andere belangstellenden langs de akkers van Engwierum. Het gezelschap ging op twee boerenwagens achter een trekker het veld in met akkerbouwer Pyt Sipma als gids. Zo konden ze zien dat een vogelakker is ingericht met verschillende gewassen, waardoor het er aantrekkelijk wordt voor vogels om te broeden en de kuikens groot te brengen.

Meer vogels

De resultaten van de vogels noemt Sipma 'bemoedigend'. De agrariërs en de andere Engwierumers zien veel meer weidevogels, maar ze zien ook meer roofvogels die weer jagen op de weidevogels.

Naast de vogelakkers werken de boeren ook met kruidenrijke randen langs het bouwland. Voor de akkers krijgen de boeren een vergoeding van de provincie. Hierover zijn afspraken gemaakt tot 2021. De 108 deelnemers van Agrarisch Collectief Waadrâne willen graag dat die afspraken langer doorlopen.

Verboden

Er zijn verder ook wel regels waar de boeren tegenaan lopen. Ze zouden bijvoorbeeld graag de mogelijkheid hebben om onbewerkte mest uit te rijden over de percelen voor agrarisch natuurbeheer, maar dat is verboden.