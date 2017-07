FryslânPhoto krijgt 10.000 euro van Oranje Fonds

Het FryslânPhoto festival in Leeuwarden krijgt een financiële bijdrage van het Oranje Fonds. Het geld is bestemd voor een participatieproject voor vluchtelingen. Twintig paar vluchtelingen en wijkbewoners uit Leeuwarden fotograferen elkaars leefomgeving. Het doel is elkaar te leren kennen en vooroordelen weg te nemen.

De duo's krijgen hulp van een professionele fotograaf. Van het project wordt een foto-expositie gemaakt en ook komen er themabijeenkomsten over integratie. Het FryslânPhoto festival vindt plaats van 5 tot en met 29 oktober.