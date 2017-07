Cambuur wint eerste oefenpot overtuigend van DTD: 7-1

Sportclub Cambuur heeft vrijdagavond de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen winnend afgesloten. In Jelsum werd de traditionele seizoensopener tegen de amateurs van DTD gewonnen met 7-1. Martijn Barto opende na twintig minuten de score voor Cambuur. Drie minuten later was het weer raak door een goal van Ricardo Kip en niet veel later maakte Alvin Daniels zijn eerste voor Cambuur en stond het 3-0.

Na de rust was het meteen weer raak voor Cambuur. Ditmaal scoorde Noureddine Boutzamar. Rutger Etten maakte daarna de 5-0 en de 6-0, voordat Daan Boerlage van Cambuur en Ybele Reitsma van DTD uit strafschoppen de 7-0 en de eindstand van 7-1 op het scorebord te zetten.