Friese festivals in juli: waar moeten we zijn?

Simmer yn Fryslân! De PC, de Sneekweek, de Freule….wij kennen ze allemaal wel, maar wat nu als je niets met al die zomersporten hebt, is er dan nog wel een leuke en spannende Simmer yn Fryslân mogelijk? Geen nood, want onze provincie heeft de komende weken een grote verscheidenheid aan allerhande festivals. En daar zitten ook vast wel wat evenementen voor jou bij. Wij hebben voor jou een handige gids gemaakt, zodat je in een keer kint zien waar je moet zijn deze zomer.

FARMFEST

7 t/m 9 juli

Oldetrijne

Kosten: zo'n € 12,50

https://www.farmfest.nl/

Cultuur, maar ook muziek en dat midden in het weiland. Klinkt dat in je oren als een gouden combinatie? Spring dan maar op de trekker want dan is Farmfest wel wat voor jou. Er is dance muziek, maar ook rock en een klein beetje metal.

MADNES

7 t/m 9 juli

Nes (Ameland)

Kosten: € 119,50

http://www.madnesfestival.nl/

Je mag het bijna een klassieker noemen in de Friese Festival line-up. MadNes o pAmeland. Het festival wordt dit jaar alweer voor de tiende keer gehouden en combineert al die jaren met succes de wereld van het surfen en skaten met die van de muziek. Kite-, wyn- of golfsurfen totdat je erbij neervalt, en dansen op de muziek van 45 verschillende bands en DJ's.

WELCOME TO THE VILLAGE

21 t/m 23 juli

Leeuwarden

Kosten: vanaf € 45,-

http://welcometothevillage.nl/

Wil je nu even helemaal tussenuit, dan is een weekendje weg naar Welcome to the Village wel een optie. Ze hebben alles: muziek, cultuur, eten je kunt ook nog de camping! De muziek is wat aan de alternatieve kant, maar de hits van Franz Ferdinand heb je vast wel eens gehoord. En anders zijn er allerhande andere bands die hard werken om jou tot fan te maken!

POPCITY

23 juli

Drachten

Kosten: Gratis

http://www.popcity.nl/

Toch maar niet dat weekendje weg? Dan is Popcity een prima alternatief, mooi in Drachten en is ook nog eens gratis. Dat er geen intree betaald hoeft te worden betekent echter niet dat er mindere bands geregeld zijn. PopCity heeft zelfs grote namen binnengehaald, zoals: De Staat, Ali B en TenTemPies. Met mooi weer en een lekker drankje (want er is toch geld bespaard) is het vast gezellig in Drachten.

SPLASHTIVAL

29 juli

Grou

Kosten: € 15,-

http://www.splashtival.nl/

Dancebeats, zon en srand. Nee, niet op Ibiza maar in Grou. Splashfestival combineert de twee beste ingrediënten van de zomer: water en een festival. De line-up is nog niet bekend, maar je kunt vooral Dance verwachten op het strand van Grou. Geen duur ticket naar de Spaanse costa, maar voor 15 euro naar Costa del Grou.