Paarden los na ongeluk op drukbezochte Jouster-dag

De strijd om de Gouden Zweep is vrijdagavond iets later begonnen dan verwacht. Door een ongeluk waren er drie paarden losgebroken op de baan in Joure. Die mosten door de organisatie eerst weer worden gevangen.Het was vrijdag ouderwets druk op de Jouster-dag. Op de sfeervolle Nuts-grasbaan werden vrijdag tien gevarieerde koersen gehouden.

Hiltsje Tjalsma had deze harddraverij graag voor de zesde keer willen winnen, maar werd uitgeloot. Er waren zeventien paarden ingeschreven, terwijl er maar tien mochten starten.