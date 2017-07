Verkeer kan dit weekeinde niet over het Europaplein in Leeuwarden in verband met werkzaamheden. Van vrijdagavond zeven uur tot en met maandagochtend vijf uur is de rotonde afgesloten. Bij het Europaplein staan borden waarop de omleidingen staan aangegeven.

Er worden dit weekeinde damwandplanken geplaatst, die onderdeel zijn van een grote renovatie. Het nieuwe Europaplein moet in december 2017 klaar zijn.