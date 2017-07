Weer plaats voor nieuwe medewerkers bij Caparis

Sociale werkvoorziening Caparis heeft weer plaats voor nieuwe medewerkers. Directeur Alex Bonnema van Caparis vertelde vrijdag. aan de deelnemende gemeenten dat de orderportefeuille goed gevuld is en dat Caparis in ieder geval 'enkele tientallen' nieuwe medewerkers voor de productie kan gebruiken. Volgens Bonnema heeft Caparis op dit moment meer werk dan de medewerkers kunnen afkrijgen.

De ontwikkeling laat zien dat het na een zware tijd weer de goede kant opgaat met het bedrijf, denkt Caparis-directeur Bonnema.

Over naar gemeente

Caparis zal wel op 1 oktober afscheid nemen van de medewerkers van de groenvoorziening in Leeuwarden. Die gaan op die datum over naar de gemeente Leeuwarden. Omdat die mensen nu ook al in Leeuwarden werken en loon en CAO hetzelfde blijft, heeft dat voor de betrokken medewerkers geen nadelige gevolgen.