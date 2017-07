Friesland College gebruikte als enige nieuw examen

Het Friesland College in Heerenveen is de enige school van Nederland die het nieuwe examen gebruikt heeft, dat de leerlingen autotechniek zo slecht hebben gemaakt. Driekwart van de Friese leerlingen heeft het examen niet gehaald. De opleiding is aan het veranderen, en daarom moeten de examens naar een hoger plan worden getild. De werkgevers in de autobranche klagen al jaren over het niveau van de opleiding voor automonteurs.

Eisen aanscherpen

Het ministerie van Onderwijs wil daarom de eisen voor de opleiding aanscherpen en heeft daarvoor de stichting Examens Mobiliteitsbranche opdracht gegegeven de nieuwe examens aan te passen. De meeste MBO's hebben besloten om deze nieuwe examens pas volgend jaar in te voeren, maar het Friesland College heeft dat dit jaar al gedaan.

Dat betekent dat de lat voor de Friese examenkandidaten hoger lag dan die in de rest van ons land. Dat heeft de directie van het Friesland College ook ingezien. Uiterlijk dinsdag wordt bekendgemaakt welke oplossing de gedupeerde examenkandidaten aangeboden wordt.