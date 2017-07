Wielrenner Pieter Weening is vrijdagmiddag derde geworden in de vijfde etappe van de Ronde van Oostenrijk. In de zware bergrit over vier cols zat de 36-jarige Weening lang in de kopgroep, maar hij moest uiteindelijk Ben O'Connor uit Australië en nummer twee Riccardo Zoidl uit Oostenrijk laten gaan.

Weening gaf uiteindelijk 1 minuut en 40 seconden toe.