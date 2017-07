Zomerschool in Sneek om Nederlandse taal bij te spijkeren

Leerlingen van de internationale schakelklas in Sneek kunnen deze zomer twee weken extra naar school. De gemeente Súdwest-Fryslân regelt dat in samenwerking met de schakelklas en scholengemeenschap RSG in Sneek. Reden is dat anderstalige jongeren in de vakantieperiode bijna geen Nederlands spreken en horen. Hun taalbeheersing zakt snel weg, zodat ze het nieuwe schooljaar met een achterstand beginnen. In de schakelklas zitten kinderen die in het azc in Sneek wonen en kinderen die een verblijfsvergunning hebben en nog aan het inburgeren zijn.