Waterinstituut Wetsus blijft tot 2030 in Leeuwarden

Waterkennisinstituut Wetsus blijft zo goed als zeker tot 2030 in Leeuwarden. De directie moet nog een akkoord sluiten met de provincie en de gemeente Leeuwarden over financiële steun na 2021. Maar in een intentieverklaring is al vastgelegd dat de drie partijen met elkaar verder gaan tot het jaar 2030.

Nieuwe banen, en start-ups

Wetsus presenteerde vrijdag een rapport over de economische betekening van het instituut van 2005 tot nu. Daaruit blijkt dat het tot dusver 225 tot 320 directe en indirecte banen heeft opgeleverd. Het aantal aan het onderzoek van Wetsus gerelateerde nieuwe bedrijven (start-ups) ligt op ongeveer dertig. Volgens directeur Johannes Boonstra van Wetsus blijven de meeste starts-ups in Leeuwarden en de provincie hangen. Ook komen bedrijven die met de kennis van Wetsus werken soms deze kant op.

Het budget van Wetsus bestaat voor de helft uit overheidsgeld (gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, ministerie van Economische Zaken en Europa), voor een kwart uit bijdragen van bedrijven en voor een kwart uit een bijdrage uit het onderwijs. In totaal is dat zo'n 14 miljoen euro op jaarbasis.

Tevreden

De gemeente Leeuwarden en de provincie zijn tevreden over de resultaten van Wetsus en willen graag met het instituut verder. Gedeputeerde Sander de Rouwe zegt dat het natuurlijke altijd beter kan, ''maar wij weten dat Wetsus een instituut is van de lange adem''. De bijdragen van Leeuwarden en Fryslân liggen tot 2021 vast. Over de hoogte van de steun daarna, tot 2030, wordt momenteel onderhandeld. De partijen hopen dat daar komende herfst duidelijkheid over zal komen.