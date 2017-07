Het wordt qua financiën steeds moeilijker om de opening van de Sneekweek te houden zoals die was. Nu is er elk jaar een vlootschouw, feest in de binnenstad en een grote vuurwerkshow. Dat wordt voor een deel betaald door donaties van de stichting 'Vrienden van de Sneekweek', bestaande uit ondernemers die de Sneekweek een warm hart toedragen.

Maar het aantal vrienden neemt af. De stichting probeert nu sponsorpakketten te verkopen aan nieuwe ondernemers, zodat er weer geld binnenkomt.