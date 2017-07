Rijkswaterstaat zet deze zomer weer stewards in bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer en bij de Lorentzsluizen bij Kornwerterzand. De stewards assisteren bootjemensen bij het kiezen van een plek in de sluiskolk en bij het aanleggen. Ze helpen de mensen om vlot en veilig door de sluizen te gaan. Rijkswaterstaat neemt de maatregel vanwege de zomerdrukte. De stewards zijn actief tot begin september.