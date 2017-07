Afsluiting van herinrichting Deinum-Boksum

Het project herinrichting Deinum-Boksum is vrijdagmiddag feestelijke afgerond met de inwoners van Deinum, Boksum en Blessum. Een aantal pommeranten fietste met een groep schoolkinderen bij wijze van een opening door het versierde tunneltje bij Pypsterbuorren.

Dat is een bijzondere locatie, want daar was in 1586 in de Tachtigjarige Oorlog de Slag bij Boksum, tussen een groep Friezen en Spaanse soldaten. Bij de aanleg van de tunnel werden overblijfselen gevonden van zeven Friezen die toen zijn gesneuveld.