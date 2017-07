Verzorgingshuis Spiker Ternaard blijft mogelijk toch open

Mogelijk kunnen de ouderen van Ternaard toch blijven op de plaats waar ze nu wonen. Er is een ondernemer die het verzorgingshuis Spiker wil kopen. Simmy de Vries-Visser uit Siegerswoude wil het gebouw graag overnemen van de Kwadrantgroep. De zorg voor de ouderen wil ze doorzetten in samenwerking met de werkgroep Ouderenzorg Ternaard. Op die manier moet het voor niet al teveel geld mogelijk zijn.

Tot dusver heeft de Kwadrantgroep niet gereageerd op het verzoek van De Vries. Dat vindt ze jammer. "De Kwadrantgroep heeft een missie en een visie en ze zeggen dat ze welzijn hoog in het vaandel hebben staan. Dat heb ik ook. Ik wil graag dat de mensen daar kunnen blijven wonen. Kwadrantgroep doet het dorp en de mensen die er wonen veel goed als ze willen meewerken.

Ellen Tabak zit in de Ouderenwerkgroep Ternaard. Ze is blij met het idee van Simmy de Vries. "De kleinschaligheid die De Vries voor ogen heeft, is supergoed. Geen mensen in de top, maar gewoon verzorgers op de werkvloer die alles regelen. Dat lijkt me een prima idee."

Later vrijdag zal de Kwadrantgroep ook reageren bij Omrop Fryslân. Daarover later meer.