Elf mensen bij overheid zijn lid van criminele motorbende

De overheid in Noord-Nederland had vorig jaar elf mensen in dienst van wie bekend is dat ze lid zijn van een criminele motorbende. Vier mensen werkten voor een gemeente, zes waren in dienst van defensie, en een bij een andere instantie. Dat staat in een rapport dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van justitie. Volgens dat rapport is met ongeveer alle mensen gesproken. Dat heeft in enkele gevallen geleid tot voorwaarden waar de motorclubleden zich aan moeten houden. De overheid kan de mensen niet zomaar ontslaan. Lidmaatschap van zo'n motorclub alleen is onvoldoende reden daartoe.