Twee zwaar verwaarloosde pony's weggehaald

"De mest lag op sommige plekken wel tot een meter hoog", dat zegt een van de inspecteurs van de Dierenbescherming over een zaak in de gemeente Opsterland. In juni werden daar twee pony's gevonden die los van elkaar in verbouwde garages werden gehouden. De dieren kregen genoeg eten en drinken, maar de vacht en hoeven waren lange tijd niet bijgehouden. Ook waren de stallen zwaar vervuild, en lag de stront op sommige plekken wel een meter hoog. Een van de pony's moest worden afgemaakt, de ander kon worden gered en is ondergebracht bij een opvangadres.

Door omstandigheden in de privésfeer van de eigenaar was de verzorging van de dieren een tijd niet bijgehouden. En dat terwijl de oudere man vroeger keuringen af liep met deze raspony's. Na goed overleg heeft de man afstand gedaan van de dieren. Er is wel proces verbaal tegen hem opgemaakt.