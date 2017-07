Nieuwe website DDFK voor maatschappelijke hulpvragen

Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland hebben een nieuwe website opgezet. Op noordoosthelpt.nl kunnen de inwoners onder andere informatie vinden over de verschillende maatschappelijke organisaties in de gemeenten. Via de site kunnen mensen ook onderling hulp of mantelzorg regelen. Wie hulp nodig heeft of juist wat wil doen voor een ander, kan dat op de website melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om boodschapppen doen, tuinieren of vervoer naar het ziekenhuis. Alle inwoners van de vier gemeenten krijgen zaterdag een kaart op de deurmat om hen te wijzen op de site.