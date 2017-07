Waddenvereniging houdt hoop voor gaswinningsvrij Wad

De Tweede Kamer heeft donderdag alle moties over de gaswinning weggestemd. De vragen die ter tafel kwamen gingen onder andere over de vraag of er moet worden opgehouden met de gaswinning in het Waddengegied, of er eerder ingegrepen moet worden bij de gaswinning, en of de gaswinning eventueel moet worden afgebouwd. De Waddenvereniging is teleurgesteld over het wegstemmen van de moties, maar ziet wel een lichtpuntje: "Als ik het kamerdebat goed gehoord heb, dan zou ik eigenlijk denken dat de NAM beter kan stoppen met de plannen voor gaswinning." Zo vertelt Frank Petersen van de Waddenvereniging. "Als ik hoor hoe weinig vertrouwen er in de politiek is dat de NAM nog wat goed kan doen in het Noorden van Nederland, dan put ik daar hoop uit."

Volgens de Waddenvereniging zit Shell achter de knoppen bij de NAM. Er is dan ook intensief contact met het bedrijf en de aandeelhouders. En wat de natuurbeschermers horen vanuit die aandeelhouders geeft hun ook een goed gevoel over de toekomst: "Als je hoort hoe kritisch de aandeelhouders zijn over de plannen om nu nog in 2017 in het mooiste natuurgebied van Nederland gas te gaan winnen, dan is dat niet een klein lichtpuntje, maar een regenboog."