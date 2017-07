Samba tussen Feanwâlden en Leeuwarden

Treinreizigers tussen Feanwâlden en Leeuwarden hebben zich vrijdagochtend misschien wel even in de tropen gewaand. Niet omdat ze nog zaten te slapen maar omdat ze wakker werden gemaakt met sambaklanken en beelden. Om kwart over acht begonnen 18 muzikanten en dansers uit Brazilië namelijk met het op de kop zetten fan de trein met een samba-flashmob. De actie werd gedaan om mensen enthousiast te maken voor het Moai Fuort Simmerfestival. Dat is een internationaal dans- en muziekfestival in Burgum dat nog dit hele weekeinde duurt.