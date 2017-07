Drachtster Sociaal Pension bestaat vijf jaar

Het Sociaal Pension Drachten bestaat vijf jaar en dat wordt vrijdag gevierd met een open dag. Bewoners en personeel zetten de deuren vrijdagmiddag tussen half twee en half zes open voor iedereen die wil kijken hoe het is om in het pension te wonen. In het pension wonen op dit moment 24 mensen, met name mannen. Het zijn mensen die tijdelijk geen onderdak of huis hebben en vaak financiële of verslavingsproblemen hebben.

De problematiek van de bewoners wordt de laatste jaren wel zwaarder. Vanwege bezuinigingen op de zorg komen steeds vaker mensen op straat te staan met als gevolg dat de sociale pensioenen deze mensen moeten opvangen. De afgelopen vijf jaar is er nog nooit een bed onbezet geweest, maar het Drachtster pension kan de aanloop tot nu toe nog goed aan.