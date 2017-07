Nieuw onderzoek naar hotel Van der Valk in Heerenveen

Voordat er een besluit valt over de komst van een Van der Valk hotel in Heerenveen wil de gemeenteraad meer duidelijkheid over de gevolgen daarvan. Het college komt daarom met een extra onderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar een locatie aan de Oranje Nassaulaan. Dat is de uitkomst van een commissiebijeenkomst van de raad.

Gemeenteraadsleden hebben meer dan een uur met een vertegenwoordiger van Van der Valk gesproken. Veel omwonenden en andere horeca-ondernemers hebben bezwaar tegen de plannen.