Dieren-activist Peter Janssen uit Stiens heeft donderdagavond in het Spaanse Pamplona het stierenvechten verstoord. Dat meldt de NRC donderdagavond. Janssen staat bekend als de Vegan Streaker en heeft maar liefst 27 keer actiegevoerd tegen het stierenvechten in Spanje, door de arena in de springen.

Dat deed hij dit keer ook. In september wordt Janssen gehoord door een Spaans rechter. Daarna wordt besloten of hij vervolgd wordt.