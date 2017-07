Studenten autotechniek Friesland College: driekwart gezakt

Van de studenten autotechniek niveau 2 op het Friesland College is 75 procent gezakt voor het eindexamen. De school en studenten zijn enorm geschrokken van dit resultaat. Het Friesland College is niet de enige MBO-opleiding waar de resultaten voor dit examen slecht zijn: bij de opleiding autotechniek niveau 2 op andere plaatsen in Nederland zijn de resultaten niet veel beter.

Oorzaak: nieuw examen?

Een mogelijke oorzaak voor dit slechte resultaat is het nieuwe centraal schriftelijke eindexamen, wat dit jaar voor het eerst werd ingevoerd. MBO-studenten van niveau 2 werken het liefst met de handen en hebben duidelijk moeite met het leren van veel theorie voor één groot eindexamen. De kennis op deze opleiding werd daarom tot nu toe alleen modulair getoetst in combinatie met een praktijkexamen aan het einde van de opleiding.

Heerenveen

Bij het Friesland College in Heerenveen willen ze alles op alles zetten om de studenten die gezakt zijn zo goed mogelijk voor te bereiden op de herexamens na de zomervakantie. Ook wil de school in gesprek met de makers van het centrale eindexamen. Docent Wilco Baarde vond sommige vragen van het centrale eindexamen 'te theoretisch' voor studenten van niveau 2. Baarda vindt daarom dat er een oplossing moet worden gezocht voor de groep studenten die nu gezakt is voor het eerste centrale schriftelijke eindexamen. "Meer dan de helft laten zakken, geeft mij als docent geen goed gevoel."

Baarda wijst er tegelijk op dat de opleiding autotechniek zelf ook theoretischer wordt door de opkomst van een nieuwe generatie elektrische en hybride auto's. Dat maakt ook dat er niet aan te ontkomen valt dat de opleidingen daardoor theoretischer worden, aldus Baarda.