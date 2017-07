't Badhuys op Vlieland het beste Nederlandse strandpaviljoen

't Badhuys op Vlieland is uitgeroepen tot het beste strandpaviljoen van Nederland. 't Badhuys is helemaal opnieuw gebouwd en heropende in april. De jury en het publiek zijn enorm te spreken over het moderne interieur, het duurzame karakter, de aandacht voor een schone omgeving en de goede service.

Strandpaviljoen Sjoerd op Ameland viel ook in de prijzen. Dat is verkozen tot meest duurzame strandtent van dit jaar. De verkiezing is opgezet door Strand Nederland en wordt gesteund door Koninklijke Horeca Nederland, het Nederlands Bureau voor Toerisme en het horecavakblad Entree.