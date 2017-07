Grootste luchtballon van Europa bij Joure de lucht in

Bij de ballonfeesten in Joure eind juli gaat de grootste 'special shape' van Europa de lucht in. Het gaat om een gigantische racemotor. De duurste 'special shape' ooit zal ook te zien zijn in de lucht boven Joure. Dat is het zelfportret van schilder Vincent van Gogh. En dan komt er ook nog een ballon die te zien was in de Amerikaanse film Independence Day. De organisatie van de ballonfeesten zegt dat ze zelf niet precies weten waar die ballon vandaan komt.

De ballonfeesten duren vijf dagen. Elke avond gaan er tientallen ballonnen de lucht in, vanaf de Nutsbaan in Joure.