Zorgcentrum Talant op termijn weg uit Surhuisterveen

Talant gaat op termijn weg uit Surhuisterveen. Directeur Auke Jelle Kingma van de instelling voor gehandicaptenzorg heeft dat meegedeeld aan medewerkers, cliënten en hun familie. Talant heeft nu nog een woonvoorziening voor 21 gehandicapten in het dorp, De Fazant genaamd, maar de voorziening is verouderd. Nieuwbouw is te duur voor zo'n kleine groep en daarom wil Talant op termijn het dorp verlaten. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Bewoners die graag in Surhuisterveen willen blijven, kunnen -mits ze dat willen- naar het bejaardenhuis 't Suyderhuys. Talant is daarvoor een samenwerking aangegaan met 't Suyderhuys.

Naast een woonvoorziening heeft Talant ook nog een dagbesteding voor twintig ouderenin het dorp. Ook die activiteit wordt langzaam afgebouwd. Wanneer Talant precies haar deuren in Surhuisterveen sluit, kan directeur Kingma nog niet vertellen. Hij wil er de tijd voor nemen en daarbij moet de medezeggenschapsraad van Talant zich ook nog uitspreken over het besluit.