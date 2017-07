Paarden rennen dit jaar niet over de Kale Duinen

Het ruiterevenement Autumn Desert Trail in Nationaal Park Drents-Friese Wold gaat dit jaar niet door. De afgelopen zes jaar galoppeerden tijdens dit evenement in een weekend honderden paarden over de Kale Duinen bij Appelscha. Hierdoor stuift het zand op en wordt voorkomen dat de Kale Duinen dichtgroeien. Staatsbosbeheer krijgt voor dit jaar de organisatie desondanks niet rond. Boswachter Joziasse vindt dat jammer. Hij zegt dat het evenement te groot geworden is om alleen met het beheerteam van Staatsbosbeheer te organiseren.

Er is geprobeerd om samen te werken met recreatie-ondernemers in de omgeving, maar dat is niet gelukt. Er wordt nu uitgezocht of het evenement komende jaren wel weer door kan gaan. Ook dan zijn er nog wel andere organisatoren nodig.