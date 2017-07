Sander Arends: ''Hier doe je het je hele leven voor''

''Ik heb er alleen maar van genoten! Dit soort momenten, daar doe je het je hele leven voor.'' Dat zei tennisser Sander Arends uit Leeuwarden na afloop van zijn verliespartij in de eerste ronde van het dubbeltoernooi op Wimbledon. Samen met zijn partner Hsien-Yin Peng uit Taiwan ging Arends in vijf sets onderuit tegen twee Zweedse tennissers. ''We waren elke game op zoek naar de openingen, maar de kansen waren schaars. De laatste twee sets is er eigenlijk niet meer gebroken, niemand heeft tot diep in de vijfde set een breakpoint gehad. Dan is het maar net wie er als eerste toeslaat.''

''Gewoon genieten''

De Leeuwarder vindt het jammer dat hij na de eerste ronde afscheid moest nemen van Wimbledon, maar heeft er ook wel weer vrede mee. ''Helaas hebben zij uiteindelijk aan het langste eind getrokken, maar ik vind het mooi dat de wedstrijd met winnend tennis is afgesloten. Het was gewoon genieten. Ik sta hier op het heilige gras. Als klein jongetje heb je maar één droom, en dat is op Wimbledon spelen!''

''Inspirerend''

Hoewel het Grand Slam-avontuur er voor Arends nu opzit, blijft hij wel nog even in Londen. ''Het is inspirerend hier, ik ga zeker niet meteen weg. Ik heb veel geleerd en ook meteen de langste wedstrijd uit mijn carrière gespeeld. Ik ga mezelf de komende dagen even oplappen en hier lekker nog even genieten.''