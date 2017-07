Picknickkleedjes tegen zwerfafval in Leeuwarden

Om zwerfafval in de Prinsentuin tegen te gaan, deelt de gemeente Leeuwarden sinds donderdag gratis picknickkleedjes uit. Mensen kunnen hun afval kwijt in het kleedje en kunnen als het eten op is, alles in één keer in de prullenbak gooien. Bij het havenkantoor en bij diverse ondernemers in het centrum kunnen de kleedjes worden opgehaald. Mochten de kleedjes een succes worden, dan wordt bekeken of ze ook gemaakt kunnen worden van biologisch afbreekbaar materiaal.