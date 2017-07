Bootreizigers Rederij Doeksen tevreden over de overtochten

Reizigers die met de boot door Rederij Doeksen van en naar de Waddeneilanden worden gebracht, zijn tevreden over de reis. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek onder de reizigers. Doeksen scoorde een 8,1 op de bootreis van Harlingen naar Terschelling en een 8,3 op de reis naar Vlieland. De cijfers zijn net wat beter dan vorig jaar, en ook hoger dan de eisen die aan het bedrijf worden gesteld.

Volgens directeur Paul Melles heeft de veerdienst hard gewerkt om de hoge cijfers te behalen. "De afgelopen periode heeft Rederij Doeksen veel geïnvesteerd in gastvrijheidsprogramma's en serviceverbetering", zegt Melles.

Het jaarlijkse onderzoek is gebaseerd op zeventien verschillende onderdelen, zoals klantvriendelijkheid. Die onderdelen worden beoordeeld door reizigers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.