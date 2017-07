Zuivelbedrijf Royal A-ware, met ook een vestiging in Heerenveen, heeft vorig jaar achttien miljoen euro winst gemaakt. Er werd een miljard euro omgezet. A-ware heeft ook meer zuivel verkocht. Het bedrijf is gespecialiseerd in kaas, zuivel en room. In Heerenveen wordt kaas gemaakt.

Royal A-ware wil niets zeggen over de verwachtingen voor dit jaar, omdat de zuivelmarkt zo onzeker is. Op grond van het eerste half jaar is de directie wel positief.