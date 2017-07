Twee jonge inbrekers (16 en 17) bij de kraag gepakt

De politie heeft donderdagochtend in Drachten twee jonge inbrekers van 16 en 17 jaar op heterdaad betrapt. Na een melding van een verdachte situatie in de Jan Gelinde van Blomstraat, zag de politie twee jongens wegrennen. De jongste verdachte, uit Drachten, kon direct aangehouden worden. De 17-jarige zonder vaste woonplaats wist te ontkomen. Hij kon even later bij het Noorderend opgepakt worden. De Drachtster had spullen bij zich die uit de woning aan de Jan Gelinde van Blomstraat kwamen. Beide verdachten zitten vast.