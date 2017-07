Hij staat op Wimbledon, maar wie is tennisser Sander Arends?

Voor tennisser Sander Arends komt donderdagmiddag een droom uit. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in het hoofdschema van een Grand Slam en ook nog eens op zijn favorite toernooi Wimbledon. Met zijn dubbelpartner Hsien-Yin Peng uit Taiwan speelt hij om 12.30 uur Nederlandse tijd zijn eerste ronde partij in het mannendubbel. Maar wie is de relatief onbekende 25-jarige Sander Arends eigenlijk?

Leeuwarden

De 1.96 meter lange, rechtshandige Arends werd in 1991 geboren in Leeuwarden en leerde tennissen van zijn vader en moeder, die een tennisschool in Leeuwarden hebben. Hij heeft zich in de loop der jaren toegelegd op het dubbelspel en is sinds drie en een half jaar prof. Arends staat op dit moment op de 163e plaats op de wereldlanglijst voor dubbelspelers en behoort tot de absolute Nederlandse top.

Blessure

Door een knieblessure stond Arends een half jaar aan de kant, maar maakte in juni een succesvolle rentree op de tennisbaan. Met dubbelpartner Peng haalde hij prompt de halve finale van een Challenger toernooi in Frankrijk.

Droom

Arends en Peng mochten door hun plaats op de wereldranglijst via het kwalificatietoernooi van Wimbledon proberen zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. "Wimbledon is het allerhoogst haalbare voor een tennisser. Het heilige gras in London, dat is mijn droom! Eerst het hoofdtoernooi halen en uiteindelijk is mijn grootste droom om daar de beker omhoog te houden", zegt Arends.

Een ander doel van de Leeuwarder is om de top 100 binnen te stomen. In oktober vorig jaar was hij daar al dichtbij, toen stond hij korte tijd 103e.

Hoofdtoernooi

De Leeuwarder en zijn partner werden echter uitgeschakeld in de kwalificatie van Wimbledon met 7-6 6-4 door de Zweden Johan Brunström en Andres Siljeström. De droom van Arends leek daarmee voorbij. Door de afmelding van een ander dubbelpaar, mogen Arends en Peng echter toch meedoen aan het hoofdtoernooi. In die eerste ronde is het duo toevalligerwijs opnieuw gekoppeld aan de Zweden Brunström en Siljeström. "Een mooiere kans op revanche krijg je niet", zegt een gelukkige Arends.

In februari dit jaar maakten wij al een videoreportage over Sander Arends: