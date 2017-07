Friese dambond wacht op erkenning officiële denksport

Het Fries dammen heeft internationale aspiraties. Volgend jaar wordt er als onderdeel van Culturele Hoofdstad in Leeuwarden een waar wereldkampioenschap gehouden. Dat is dan voor het eerst. Deelnemers kunnen zich kwalificeren op Friese damtoernooien in onder andere Tsjechië, Italië en Kameroen. De Friese dammers willen bovendien graag dat het internationaal dambond het Fries dammen erkent als denksport. De komende weken zal de internationale bond daar een uitspraak over doen.